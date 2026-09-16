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Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10

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Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 1
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Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 21
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 22
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 23
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 24
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 25
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 26
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Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 28
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Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
144.3 см?
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 24
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 25
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 26
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 27
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 28
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 29
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 30
  • Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 110 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10
19 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grizzly
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
144.3 см?
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
670х470х400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х47х40
Вес, кг.
26

Описание товара Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10

Бензиновая самоходная газонокосилка 42 см Grizzly SKY-10 представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Она оснащена четырехтактным двигателем, обеспечивающим стабильную работу и эффективность. С шириной скашивания 42 см, эта модель позволяет быстро и аккуратно обрабатывать даже узкие участки. Центральная регулировка высоты скашивания с шестью режимами позволяет адаптировать газонокосилку под различные условия, обеспечивая высоту от 20 до 70 мм. Комбинированный травосборник объемом 40 литров упрощает сбор травы, а самоходная функция с задним приводом облегчает управление. Стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Компактные размеры и классическая ручка делают эту газонокосилку удобной в хранении и эксплуатации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grizzly
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
144.3 см?
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Развернуть
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
670х470х400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая самоходная газонокосилка 42 см Grizzly SKY-10 представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Она оснащена четырехтактным двигателем, обеспечивающим стабильную работу и эффективность. С шириной скашивания 42 см, эта модель позволяет быстро и аккуратно обрабатывать даже узкие участки. Центральная регулировка высоты скашивания с шестью режимами позволяет адаптировать газонокосилку под различные условия, обеспечивая высоту от 20 до 70 мм. Комбинированный травосборник объемом 40 литров упрощает сбор травы, а самоходная функция с задним приводом облегчает управление. Стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Компактные размеры и классическая ручка делают эту газонокосилку удобной в хранении и эксплуатации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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