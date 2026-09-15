Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб.
В наличии
Код товара: 658397
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
73х48х30
Вес, кг.
12.6
Описание товара Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)
Сетевая газонокосилка STEHER LMC-42-2000 - безупречный уход за газоном с комфортом и без малейших затруднений. Мощный электрический двигатель, простое управление, а также прочный и легкий корпус служат гарантом этого. Применяется для подстригания травы при уходе за газоном (с вращающимся ножом). Имеет функции кошения со сбором травы и регулировки высоты кошения. На корпусе имеется специальная ручка для легкой переноски. Является прекрасной альтернативой бензиновой газонокосилке: меньшее потребление энергии при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива и масла, простота эксплуатации и ремонта, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Сетевая газонокосилка STEHER LMC-42-2000 - безупречный уход за газоном с комфортом и без малейших затруднений. Мощный электрический двигатель, простое управление, а также прочный и легкий корпус служат гарантом этого. Применяется для подстригания травы при уходе за газоном (с вращающимся ножом). Имеет функции кошения со сбором травы и регулировки высоты кошения. На корпусе имеется специальная ручка для легкой переноски. Является прекрасной альтернативой бензиновой газонокосилке: меньшее потребление энергии при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива и масла, простота эксплуатации и ремонта, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: без аккумулятора, Электрические, Несамоходные бензиновые
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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