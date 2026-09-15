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Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)

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Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 1
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 2
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 3
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 4
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 5
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 6
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 7
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 8
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 9
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 1
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 2
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 3
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 4
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 5
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 6
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 7
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 8
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 9
  • Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658397
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
73х48х30
Вес, кг.
12.6

Описание товара Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)

Сетевая газонокосилка STEHER LMC-42-2000 - безупречный уход за газоном с комфортом и без малейших затруднений. Мощный электрический двигатель, простое управление, а также прочный и легкий корпус служат гарантом этого. Применяется для подстригания травы при уходе за газоном (с вращающимся ножом). Имеет функции кошения со сбором травы и регулировки высоты кошения. На корпусе имеется специальная ручка для легкой переноски. Является прекрасной альтернативой бензиновой газонокосилке: меньшее потребление энергии при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива и масла, простота эксплуатации и ремонта, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
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Тип аккумулятора
нет
Описание
Сетевая газонокосилка STEHER LMC-42-2000 - безупречный уход за газоном с комфортом и без малейших затруднений. Мощный электрический двигатель, простое управление, а также прочный и легкий корпус служат гарантом этого. Применяется для подстригания травы при уходе за газоном (с вращающимся ножом). Имеет функции кошения со сбором травы и регулировки высоты кошения. На корпусе имеется специальная ручка для легкой переноски. Является прекрасной альтернативой бензиновой газонокосилке: меньшее потребление энергии при той же режущей способности, отсутствие необходимости постоянной покупки ГСМ и контроля уровня топлива и масла, простота эксплуатации и ремонта, а также меньшие шум и вибрация и полное отсутствие вредных выбросов.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка сетевая 2000Вт, ш/с 42cм, STEHER (LMC-42-2000) - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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