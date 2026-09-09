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Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004)

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Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 1
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 2
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 3
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 4
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 5
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 6
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 7
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 8
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 9
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 10
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 11
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 12
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 13
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 14
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 15
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 16
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 17
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 18
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 19
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 20
Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
150 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 1
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 2
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 3
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 4
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 5
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 6
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 7
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 8
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 9
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 10
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 11
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 12
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 13
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 14
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 15
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 16
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 17
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 18
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 19
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 20
  • Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
20 310 руб.  28 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217740
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
150 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
7.5
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
29

Описание товара Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004)

Бензиновая газонокосилка Patriot PT 42LS является самоходной моделью, поэтому ее использование для выкашивания озелененных территорий площадью до 1200 кв. метров не потребует от вас значительных усилий. Она выкашивает за один проход полосу шириной 410 мм и поддерживает регулировку высоты скашивания от 25 мм до 75 мм. Скошенная трава накапливается в съемном травосборнике объемом 40 литров. Травосборник изготавливается из ткани и пластика, чтобы вам не составило труда освободить его при заполнении.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Patriot PT42LS (512109004)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2800
Мощность электрического двигателя
2940
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
150 куб.см.
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
7.5
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Описание
Бензиновая газонокосилка Patriot PT 42LS является самоходной моделью, поэтому ее использование для выкашивания озелененных территорий площадью до 1200 кв. метров не потребует от вас значительных усилий. Она выкашивает за один проход полосу шириной 410 мм и поддерживает регулировку высоты скашивания от 25 мм до 75 мм. Скошенная трава накапливается в съемном травосборнике объемом 40 литров. Травосборник изготавливается из ткани и пластика, чтобы вам не составило труда освободить его при заполнении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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