Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта высокопроизводительная самоходная модель предназначена для тех, кто требует максимальной эффективности и надежности. С её внушительной мощностью и продуманной системой управления, она справится с любыми задачами по уходу за газоном, обеспечивая комфорт и легкость в эксплуатации для пользователей любого уровня подготовки. Мощный BRUSHLESS двигатель справится с любой травой, а умная система SmartCut автоматически подстраивает обороты под густоту травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Газонокосилка также предлагает режим мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона, возвращая питательные вещества обратно в почву.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 550 руб.4888 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л/...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБ-460
-
В наличииЦена 21 420 руб.5355 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,прив...
-
В наличии БесплатноЦена 23 000 руб. 40 669 руб.5750 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014
-
В наличииЦена 23 380 руб. 48 436 руб.5845 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion тра...
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличии БесплатноЦена 23 740 руб. 34 000 руб.5935 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM4630
-
В наличии БесплатноЦена 24 400 руб. 34 625 руб.6100 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM5131
-
В наличииЦена 24 910 руб.6228 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 ...
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460
-
В наличииЦена 26 070 руб.6518 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 510мм, 6.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличииЦена 29 220 руб.7305 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 510 мм 6.5 л.с. ГБС-510
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 500 мм, без АКБ (LMS), самоходная (ГКЛ-4050)