Газонокосилка бензиновая Champion LMH5629
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
139 куб. см
Объём топливного бака, л
1.3
Травосборник в комплекте
нет
Ширина скашивания
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%28 050 руб. 37 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77289
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
139 куб. см
Объём топливного бака, л
1.3
Травосборник в комплекте
нет
Ширина скашивания
60
Минимальная высота скашивания
38
Максимальная высота скашивания
38
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
510х810х460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
29.9
Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LMH5629
Газонокосилка Champion LMH5629 оснащена триммерным кордом диаметром 4 мм и удобна для кошения высокой травы. Имеет бензиновый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением. Отличается высокой мощностью, мобильностью и проходимостью. Для облегчения запуска предусмотрен топливный насос. Ширина обработки за один проход равна 59.9 см. Корпус выполнен из стали, что способствует длительному сроку службы косилки. Газонокосилка входит в перечень профессиональной техники Champion.
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
139 куб. см
Объём топливного бака, л
1.3
Травосборник в комплекте
нет
Ширина скашивания
60
Минимальная высота скашивания
38
Развернуть
Максимальная высота скашивания
38
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
510х810х460 мм
Страна производитель
Китай
Газонокосилка Champion LMH5629 оснащена триммерным кордом диаметром 4 мм и удобна для кошения высокой травы. Имеет бензиновый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением. Отличается высокой мощностью, мобильностью и проходимостью. Для облегчения запуска предусмотрен топливный насос. Ширина обработки за один проход равна 59.9 см. Корпус выполнен из стали, что способствует длительному сроку службы косилки. Газонокосилка входит в перечень профессиональной техники Champion.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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