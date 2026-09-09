Газонокосилка Champion LM4622
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка Champion LM4622
Газонокосилка Champion LM 4622 – легкая сверх тихая бензиновая газонокосилка известного китайского бренда Champion. Косилка оборудована четырехтактным бензиновым мотором с верхним расположением клапанов и вертикальным валом. Небольшая мощность косилки в 3 лошадиные силы, является достаточной, так как у косилки нет привода на колеса, и вся мощность идет на вращение стального двухлопастного ножа. Для удобства запуска, двигатель оборудован примером подкачки топлива напрямую в карбюратор, позволяя завести косилку одним рывком кик стартера. У косилки присутствуют большие задние колеса для удобства передвижения по заросшему или неровному газону. Не смотря на отсутствие хода, косилка обладает полным функционалом относительно режимов кошения. Газонокосилка Champion LM 4622 поставляется с мульчирующим комплектом и патрубком бокового выброса, а так же большим комбинированным травосборником. Корпус газонокосилки сделан из прочного стального листа прошедшего антикоррозийную обработку и окрашенного в фирменный черный цвет. Регулировка высоты кошения производится одним стальным рычагом централизованно. При выборе высоты кошения можно выставить одну из 7ми фиксированных позиций. Травосборник косилки выполнен из ударопрочного пластика и не гниющей синтетической материи, хорошо пропускающей воздушный поток. Косилка может работать в режиме садового пылесоса, собирая с участка опавшую листву и прочий садовый мусор. Газонокосилка Champion LM 4622 подходит для окашивания небольших и средних по площади газонов не более 15 соток.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Самоходные
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