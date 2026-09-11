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Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel

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Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Мощность электрического двигателя
3300
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 420 руб. 
Начислим 343 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel
21 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность электрического двигателя
3300
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
89х54х53
Вес, кг.
32

Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel

Газонокосилка Denzel GLD-460SP с бензиновым двигателем создана для срезания и мульчирования травы на приусадебном участке. Модель относится к самоходному типу, поэтому рабочий процесс значительно облегчен - устройство само приводится в движение, а пользователю достаточно только направлять его в нужную сторону. Усиленная дека, увеличенный диаметр колес и прочный нож обеспечивают эффективное окашивание сложной территории с зарослями и стеблями. При систематическом применении газонокосилка предотвращает распространение сорняков на участке. Двигатель Denzel обеспечивает высокую скорость вращения ножа в 3000 об/мин, разумно потребляя топливо. Одного бака хватает на 40-60 минут работы. Ширина скашивания травы за один проход составляет 46 см- таким образом, за 1,5 часа Вы обработаете около 2500 кв. м. Косилка формирует газон высотой от 25 до 75 мм. Всего доступно 7 уровней скашивания, поэтому можно создать как спортивную площадку, так и элитный партерный газон.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность электрического двигателя
3300
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Описание
Газонокосилка Denzel GLD-460SP с бензиновым двигателем создана для срезания и мульчирования травы на приусадебном участке. Модель относится к самоходному типу, поэтому рабочий процесс значительно облегчен - устройство само приводится в движение, а пользователю достаточно только направлять его в нужную сторону. Усиленная дека, увеличенный диаметр колес и прочный нож обеспечивают эффективное окашивание сложной территории с зарослями и стеблями. При систематическом применении газонокосилка предотвращает распространение сорняков на участке. Двигатель Denzel обеспечивает высокую скорость вращения ножа в 3000 об/мин, разумно потребляя топливо. Одного бака хватает на 40-60 минут работы. Ширина скашивания травы за один проход составляет 46 см- таким образом, за 1,5 часа Вы обработаете около 2500 кв. м. Косилка формирует газон высотой от 25 до 75 мм. Всего доступно 7 уровней скашивания, поэтому можно создать как спортивную площадку, так и элитный партерный газон.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Бренды, Аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel - купить по цене 21420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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