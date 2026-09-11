Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel
Газонокосилка Denzel GLD-460SP с бензиновым двигателем создана для срезания и мульчирования травы на приусадебном участке. Модель относится к самоходному типу, поэтому рабочий процесс значительно облегчен - устройство само приводится в движение, а пользователю достаточно только направлять его в нужную сторону. Усиленная дека, увеличенный диаметр колес и прочный нож обеспечивают эффективное окашивание сложной территории с зарослями и стеблями. При систематическом применении газонокосилка предотвращает распространение сорняков на участке. Двигатель Denzel обеспечивает высокую скорость вращения ножа в 3000 об/мин, разумно потребляя топливо. Одного бака хватает на 40-60 минут работы. Ширина скашивания травы за один проход составляет 46 см- таким образом, за 1,5 часа Вы обработаете около 2500 кв. м. Косилка формирует газон высотой от 25 до 75 мм. Всего доступно 7 уровней скашивания, поэтому можно создать как спортивную площадку, так и элитный партерный газон.
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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,привод,7 уров.,травосб. 50 л Denzel