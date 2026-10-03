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Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel

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Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 380 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel
20 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
78х56х46
Вес, кг.
27

Описание товара Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel

Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-460SP-ZS 58824 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы в саду, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
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Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Описание
Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-460SP-ZS 58824 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы в саду, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая GLR-460SP-ZS, 149 см3, ширина 46 см, привод, травосборник 65 л Denzel - купить по цене 20380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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