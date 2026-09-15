Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 570 руб.
В наличии
Код товара: 612759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х53х44
Вес, кг.
24.6
Описание товара Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 410 мм, 3.5 л.с ГБ-410 – незаменимый помощник для ухода за газонами на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Травосборник объемом 45 литров обеспечивает продолжительную работу и не требует частого опустошения. Для его комфортного опорожнения предусмотренна дополнительная ручка. Складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку и экономит место при хранении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 080 руб. 29 248 руб.4520 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
-
В наличииЦена 18 210 руб.4553 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л/...
-
В наличииЦена 19 110 руб.4778 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10
-
В наличииЦена 19 550 руб.4888 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л/...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБ-460
-
В наличииЦена 21 420 руб.5355 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLD-460SP, 146 куб.см., шир. 46 см,прив...
-
В наличииЦена 22 610 руб. 48 436 руб.5653 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 435XL 2.5 Ач Li-Ion тра...
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная 460мм, 4.5 л.с., STEHER (GLM...
-
В наличии БесплатноЦена 23 740 руб. 34 000 руб.5935 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM4630
-
В наличии БесплатноЦена 24 400 руб. 34 625 руб.6100 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Champion LM5131
-
В наличииЦена 24 910 руб.6228 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K, 180 см3, ширина 51 ...
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая самоходная ЗУБР 460 мм 4.5 л.с. ГБС-460
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Россия
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 410 мм, 3.5 л.с ГБ-410 – незаменимый помощник для ухода за газонами на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Травосборник объемом 45 литров обеспечивает продолжительную работу и не требует частого опустошения. Для его комфортного опорожнения предусмотренна дополнительная ручка. Складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку и экономит место при хранении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410