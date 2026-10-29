Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
В наличии
Код товара: 35622
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 760 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х38х29
Вес, кг.
12.2
Описание товара Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000
|Общие характеристики
|Тип
|газонокосилка
|Ширина скашивания
|32 см
|Скорость вращения ножа
|до 3000 об./мин
|Травосборник
|есть, жесткий, объем 28 л
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Высота скашивания
|30-60 мм
|Регулировка высоты скашивания
|есть, число уровней - 3
|Выброс травы
|в травосборник
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|1000 Вт
|Обороты двигателя
|3000
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|пластик
|Количество колес
|четырехколесная
|Материал колесных дисков
|пластик
|Дополнительная информация
|Комплектация
|травосборник, диск/нож
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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|Общие характеристики
|Тип
|газонокосилка
|Ширина скашивания
|32 см
|Скорость вращения ножа
|до 3000 об./мин
|Травосборник
|есть, жесткий, объем 28 л
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Высота скашивания
|30-60 мм
|Регулировка высоты скашивания
|есть, число уровней - 3
|Выброс травы
|в травосборник
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|1000 Вт
|Обороты двигателя
|3000
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Материал корпуса
|пластик
|Количество колес
|четырехколесная
|Материал колесных дисков
|пластик
|Дополнительная информация
|Комплектация
|травосборник, диск/нож
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Купить Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000 - по цене 5760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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