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Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel

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Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 1
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 2
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 3
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 4
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 5
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 6
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 7
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 8
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 9
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 10
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 11
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 12
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 13
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 14
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 15
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 16
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 17
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 18
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 19
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 20
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 21
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 22
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 23
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 24
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 25
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 26
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 27
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 28
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 29
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 30
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 31
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 32
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 33
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 34
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 35
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 36
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 37
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 38
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 39
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 40
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 41
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 42
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 43
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 44
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 45
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 46
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 47
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 48
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 49
Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя, Вт
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
44
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 1
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 2
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 3
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 4
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 5
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 6
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 7
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 8
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 9
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 10
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 11
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 12
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 13
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 14
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 15
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 16
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 17
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 18
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 19
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 20
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 21
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 22
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 23
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 24
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 25
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 26
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 27
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 28
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 29
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 30
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 31
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 32
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 33
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 34
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 35
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 36
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 37
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 38
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 39
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 40
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 41
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 42
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 43
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 44
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 45
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 46
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 47
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 48
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 49
  • Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel
11 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Мощность электрического двигателя, Вт
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
44
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
80х51.5х42 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х51х42
Вес, кг.
16

Описание товара Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel

Электрическая газонокосилка Denzel GMC-2000 96630 мощностью 2000 Вт, с травосборником объемом 45 л, обеспечивает ширину скашивания 44 см и позволяет регулировать высоту скашивания — предусмотрено 6 уровней. Предназначена для ухода за газоном и садом, оптимальна для бытового применения. Можно выбрать тип травяного покрытия, установив 1 из 6 уровней высоты в диапазоне от 25 до 75 мм. Газонокосилка пригодится владельцам небольших дачных участков.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Мощность электрического двигателя, Вт
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
44
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Развернуть
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
80х51.5х42 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка Denzel GMC-2000 96630 мощностью 2000 Вт, с травосборником объемом 45 л, обеспечивает ширину скашивания 44 см и позволяет регулировать высоту скашивания — предусмотрено 6 уровней. Предназначена для ухода за газоном и садом, оптимальна для бытового применения. Можно выбрать тип травяного покрытия, установив 1 из 6 уровней высоты в диапазоне от 25 до 75 мм. Газонокосилка пригодится владельцам небольших дачных участков.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, без аккумулятора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая GMC-2000, шир. 44см, 2000 Вт, 6 уров., травосб. 45 л// Denzel - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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