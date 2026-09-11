Газонокосилка бензиновая Patriot PT 520 512109520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
8000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Мощность электрического двигателя, Вт
2200
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Объем топливного двигателя
52 куб. см
Объём топливного бака, л
0.85
Ширина скашивания
42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%14 340 руб. 19 813 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
8000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Мощность электрического двигателя, Вт
2200
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Объем топливного двигателя
52 куб. см
Объём топливного бака, л
0.85
Ширина скашивания
42
Регулировка высоты скашивания
нет
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
12.5
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 520 512109520
Колесный триммер (газонокосилка) PATRIOT PT 520 предназначена для скашивания травы различной высоты. Оснащена двухтактным двигателем для выполнения большого объема работы. Большие колеса обеспечивают хорошую проходимость по любой поверхности. Складная рукоять способствует компактности при хранении и транспортировке. Преимущества Patriot PT 520 Двухтактный двигатель PATRIOT PT 520 для большого объема работы Кошение травы различной высоты Большие колеса для отличной проходимости Складная рукоять обеспечивает компактное хранение Эргономичная рукоять - комфорт для оператора
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
8000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3
Мощность электрического двигателя, Вт
2200
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Объем топливного двигателя
52 куб. см
Объём топливного бака, л
0.85
Ширина скашивания
42
Регулировка высоты скашивания
нет
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Колесный триммер (газонокосилка) PATRIOT PT 520 предназначена для скашивания травы различной высоты. Оснащена двухтактным двигателем для выполнения большого объема работы. Большие колеса обеспечивают хорошую проходимость по любой поверхности. Складная рукоять способствует компактности при хранении и транспортировке. Преимущества Patriot PT 520 Двухтактный двигатель PATRIOT PT 520 для большого объема работы Кошение травы различной высоты Большие колеса для отличной проходимости Складная рукоять обеспечивает компактное хранение Эргономичная рукоять - комфорт для оператора
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 520 512109520 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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