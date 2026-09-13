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Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт

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Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 5
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 6
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 7
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 8
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 9
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 10
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 11
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 12
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 13
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 14
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 15
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 16
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 17
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 18
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 19
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 20
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 21
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 22
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 23
Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка роторная
Самоходная
нет
Мощность топливного двигателя, л.с.
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
34
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 5
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 6
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 7
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 8
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 9
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 10
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 11
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 12
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 13
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 14
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 15
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 16
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 17
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 18
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 19
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 20
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 21
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 22
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 23
  • Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706826
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Газонокосилка роторная
Рекомендуемая площадь обработки
400 м2
Самоходная
нет
Мощность топливного двигателя, л.с.
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
34
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
40 х 35 х 60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х41х39
Вес, кг.
16.33

Описание товара Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт

Газонокосилка электрическая Bosch UniversalRotak 34-405 поможет быстро и легко преобразить ваш сад и регулярно ухаживать за приусадебным участком без особых хлопот. По сравнению с бензиновой, эта электрическая газонокосилка тише в работе, легче по весу, не требует топлива, не источает неприятных запахов: отличный выбор для регулярного ухода за газоном на участках, где соседи живут близко друг к другу. Благодаря питанию от сети вам не нужно ждать зарядки — просто подключаете косилку к розетке и работаете столько, сколько нужно. Роторная газонокосилка обеспечивает равномерное скашивание и подходит для большинства загородных участков. Вращающаяся в горизонтальной плоскости режущая система имеет защиту от камней и пней и справится даже с плотной и густой травой. Несамоходный тип передвижения отлично подходит для ухода за газоном на ровных площадках и небольших территориях, дает максимальный контроль при работе и легкость в управлении. В качестве режущего элемента используется роторный нож, который обеспечивает равномерное и ровное скашивание даже толстых стеблей и хорошо подходит для регулярной стрижки газона любой густоты. Функция регулировки высоты скашивания поможет подобрать оптимальную высоту стрижки в зависимости от типа газона, рельефа участка и сезона. Компактная модель с шириной скашивания 30-35 см позволит вам маневрировать даже в ограниченном пространстве и подходит для небольших участков площадью до 5 соток. Скошенная трава собирается в травосборник — газон остаётся чистым, а вам не нужно убирать остатки вручную. Собранную массу можно использовать как мульчу на грядках или сделать из неё компост. Объем травосборника до 45 л оптимален для дачи или газона среднего размера — он не утяжеляет косилку и достаточно вместительный для нескольких проходов без остановок для его опустошения. Удобные ручки для транспортировки помогут без труда перенести косилку к месту работ, к машине или убрать ее на хранение. Благодаря складной ручке вам будет удобно хранить косилку даже в маленьком сарае, а при перевозке в багажнике автомобиля инструмент не займет много места. С защитой от перегрузки вам не нужно волноваться о преждевременных поломках двигателя и дорогостоящем ремонте. Система автоматически отключает мотор при превышении температуры, что продлевает срок службы устройства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Газонокосилка роторная
Рекомендуемая площадь обработки
400 м2
Самоходная
нет
Мощность топливного двигателя, л.с.
1300
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
34
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от сети
Развернуть
Габариты без упаковки, мм
40 х 35 х 60 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка электрическая Bosch UniversalRotak 34-405 поможет быстро и легко преобразить ваш сад и регулярно ухаживать за приусадебным участком без особых хлопот. По сравнению с бензиновой, эта электрическая газонокосилка тише в работе, легче по весу, не требует топлива, не источает неприятных запахов: отличный выбор для регулярного ухода за газоном на участках, где соседи живут близко друг к другу. Благодаря питанию от сети вам не нужно ждать зарядки — просто подключаете косилку к розетке и работаете столько, сколько нужно. Роторная газонокосилка обеспечивает равномерное скашивание и подходит для большинства загородных участков. Вращающаяся в горизонтальной плоскости режущая система имеет защиту от камней и пней и справится даже с плотной и густой травой. Несамоходный тип передвижения отлично подходит для ухода за газоном на ровных площадках и небольших территориях, дает максимальный контроль при работе и легкость в управлении. В качестве режущего элемента используется роторный нож, который обеспечивает равномерное и ровное скашивание даже толстых стеблей и хорошо подходит для регулярной стрижки газона любой густоты. Функция регулировки высоты скашивания поможет подобрать оптимальную высоту стрижки в зависимости от типа газона, рельефа участка и сезона. Компактная модель с шириной скашивания 30-35 см позволит вам маневрировать даже в ограниченном пространстве и подходит для небольших участков площадью до 5 соток. Скошенная трава собирается в травосборник — газон остаётся чистым, а вам не нужно убирать остатки вручную. Собранную массу можно использовать как мульчу на грядках или сделать из неё компост. Объем травосборника до 45 л оптимален для дачи или газона среднего размера — он не утяжеляет косилку и достаточно вместительный для нескольких проходов без остановок для его опустошения. Удобные ручки для транспортировки помогут без труда перенести косилку к месту работ, к машине или убрать ее на хранение. Благодаря складной ручке вам будет удобно хранить косилку даже в маленьком сарае, а при перевозке в багажнике автомобиля инструмент не займет много места. С защитой от перегрузки вам не нужно волноваться о преждевременных поломках двигателя и дорогостоящем ремонте. Система автоматически отключает мотор при превышении температуры, что продлевает срок службы устройства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Газонокосилка роторная Bosch UniversalRotak 34-405 (06008A6401) 1300Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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