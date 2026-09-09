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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002

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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
123 куб.см
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
16 240 руб.  32 695 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181882
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
123 куб.см
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х50х43
Вес, кг.
27.3

Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002

Мощная бензиновая газонокосилка РТ 41 LM с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади малых и средних приусадебных участках. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM 512109002




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
123 куб.см
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная бензиновая газонокосилка РТ 41 LM с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади малых и средних приусадебных участках. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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