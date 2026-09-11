Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
99 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%14 890 руб. 22 843 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
99 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
370х460х660
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
21
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 400 512109400 предназначена для кошения травы на приусадебных и дачных участках, в парках и садах и т.д. Мягкий травосборник. Мешок из ткани легкий, его просто отсоединить. Хранить и перевозить его тоже удобно, он занимает совсем немного места. Регулируемая высота среза. Широкий диапазон высоты стрижки от 25 до 65 мм позволяет получать газон разного назначения. Уровень скашивания меняется одним движением рычага.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
99 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Развернуть
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
370х460х660
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 400 512109400 предназначена для кошения травы на приусадебных и дачных участках, в парках и садах и т.д. Мягкий травосборник. Мешок из ткани легкий, его просто отсоединить. Хранить и перевозить его тоже удобно, он занимает совсем немного места. Регулируемая высота среза. Широкий диапазон высоты стрижки от 25 до 65 мм позволяет получать газон разного назначения. Уровень скашивания меняется одним движением рычага.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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