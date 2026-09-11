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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400

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Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
99 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
14 890 руб.  22 843 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475422
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
99 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
370х460х660
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
21

Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400

Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 400 512109400 предназначена для кошения травы на приусадебных и дачных участках, в парках и садах и т.д. Мягкий травосборник. Мешок из ткани легкий, его просто отсоединить. Хранить и перевозить его тоже удобно, он занимает совсем немного места. Регулируемая высота среза. Широкий диапазон высоты стрижки от 25 до 65 мм позволяет получать газон разного назначения. Уровень скашивания меняется одним движением рычага.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400 512109400




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
99 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Развернуть
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
370х460х660
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 400 512109400 предназначена для кошения травы на приусадебных и дачных участках, в парках и садах и т.д. Мягкий травосборник. Мешок из ткани легкий, его просто отсоединить. Хранить и перевозить его тоже удобно, он занимает совсем немного места. Регулируемая высота среза. Широкий диапазон высоты стрижки от 25 до 65 мм позволяет получать газон разного назначения. Уровень скашивания меняется одним движением рычага.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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