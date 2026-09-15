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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400

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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 1
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 2
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 3
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 4
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 5
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 6
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 7
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 8
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 9
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 10
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 11
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 12
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400
14 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
700х490х390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х47х35
Вес, кг.
18.9

Описание товара Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400

Бензиновая газонокосилка ЗУБР 400 мм, 2.5 л.с. ГБ-400 – облегченная модель для стрижки густой растительности на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Развернуть
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
700х490х390
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 400 мм, 2.5 л.с. ГБ-400 – облегченная модель для стрижки густой растительности на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Для экономии места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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