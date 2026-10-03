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Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel

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Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2840
Мощность электрического двигателя
3300
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
51
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 200 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel
23 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2840
Мощность электрического двигателя
3300
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
83х57х47
Вес, кг.
29

Описание товара Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel

Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-510SP-ZS 58825 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы в саду, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией большой площади.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2840
Мощность электрического двигателя
3300
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.5
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
65
Ширина скашивания
51
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Описание
Бензиновая газонокосилка Denzel GLR-510SP-ZS 58825 предназначена для стрижки газонов и скашивания травы в саду, будет полезна для ухода за дачным участком или придомовой территорией большой площади.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая GLR-510SP-ZS, 171 см3, ширина 51 см, привод, травосборник 65 л Denzel - этот товар вы можете купить по цене 23200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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