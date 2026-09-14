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Газонокосилка роторная Makita DLM330Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Makita DLM330Z

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Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 1
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 2
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 3
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 4
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 5
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 6
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 7
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 8
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 9
Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4300
Мощность электрического двигателя, Вт
450
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 5
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 6
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 7
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 8
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 9
  • Газонокосилка роторная Makita DLM330Z - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732564
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Характеристики

Бренд
Makita
Рекомендуемая площадь обработки
450 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4300
Мощность электрического двигателя, Вт
450
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки, мм
1280-1325x425x955-1065 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х48х41
Вес, кг.
14

Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM330Z

Аккумуляторная газонокосилка Makita LXT 18В, 450 Вт, ширина 33 см, травосборщик 30 л, 3 в 1, 8-ступенчатое центральное регулирование, 20-75 мм XPT DLM330Z предназначена для садовых работ. Помогает быстро и аккуратно подстричь газон, что экономит время и силы. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет эргономичного дизайна газонокосилка удобна в эксплуатации. Технические характеристики Вес нетто 14 кг Габариты без упаковки Ширина скашивания 33 см Мульчирование есть Самоходная нет Травосборник есть Тип ручки классическая Площадь 450 м? Кол-во режимов регулировки высоты 8 Регулировка высоты центральная Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 5 А*ч Количество аккумуляторов в комплекте нет Выбор скорости нет Асинхронный двигатель да Щеточный двигатель есть Большие задние колеса нет Количество колес 4 шт Тип травосборника мягкий с жестким верхом Высота скашивания max 75 мм Высота скашивания min 20 мм Материал корпуса металл/пластик Объем травосборника 30 л Тип двигателя электрический Тип аккумулятора Li-lon Наличие индикатора заполнения есть Термозащита есть Диаметр колес 140/180 мм Колеса на подшипниках Комплектация Аккумуляторная газонокосилка - 1 шт. Косильный нож - 1 шт. Травосборник - 1 шт. Заглушка для мульчирования - 1 шт. Крепеж для рукоятки - 2 шт. Гаечный ключ - 1 шт. Клипса - 2 шт. Ключ разблокировки - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita DLM330Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Рекомендуемая площадь обработки
450 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
4300
Мощность электрического двигателя, Вт
450
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки, мм
1280-1325x425x955-1065 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная газонокосилка Makita LXT 18В, 450 Вт, ширина 33 см, травосборщик 30 л, 3 в 1, 8-ступенчатое центральное регулирование, 20-75 мм XPT DLM330Z предназначена для садовых работ. Помогает быстро и аккуратно подстричь газон, что экономит время и силы. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет эргономичного дизайна газонокосилка удобна в эксплуатации. Технические характеристики Вес нетто 14 кг Габариты без упаковки Ширина скашивания 33 см Мульчирование есть Самоходная нет Травосборник есть Тип ручки классическая Площадь 450 м? Кол-во режимов регулировки высоты 8 Регулировка высоты центральная Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 5 А*ч Количество аккумуляторов в комплекте нет Выбор скорости нет Асинхронный двигатель да Щеточный двигатель есть Большие задние колеса нет Количество колес 4 шт Тип травосборника мягкий с жестким верхом Высота скашивания max 75 мм Высота скашивания min 20 мм Материал корпуса металл/пластик Объем травосборника 30 л Тип двигателя электрический Тип аккумулятора Li-lon Наличие индикатора заполнения есть Термозащита есть Диаметр колес 140/180 мм Колеса на подшипниках Комплектация Аккумуляторная газонокосилка - 1 шт. Косильный нож - 1 шт. Травосборник - 1 шт. Заглушка для мульчирования - 1 шт. Крепеж для рукоятки - 2 шт. Гаечный ключ - 1 шт. Клипса - 2 шт. Ключ разблокировки - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
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Отзывы


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