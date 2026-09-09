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Газонокосилка бензиновая Зубр ГКБ-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Зубр ГКБ-400

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Газонокосилка бензиновая Зубр ГКБ-400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
141 куб.см
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265178
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
141 куб.см
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Размеры в упаковке, см
74х52х41
Вес, кг.
26.6

Описание товара Газонокосилка бензиновая Зубр ГКБ-400

Бензиновая газонокосилка Зубр МАСТЕР ГКБ-400 предназначена для качественной обработки газонов на небольших участках. Оснащена центральной регулировкой высоты кошения - ступеней кошения 5, высота кошения варьируется от 25 до 75 мм. Имеет мощный двигатель с увеличенным ресурсом, не боится влажной травы.



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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Зубр ГКБ-400




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
4
Объем топливного двигателя
141 куб.см
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Развернуть
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Описание
Бензиновая газонокосилка Зубр МАСТЕР ГКБ-400 предназначена для качественной обработки газонов на небольших участках. Оснащена центральной регулировкой высоты кошения - ступеней кошения 5, высота кошения варьируется от 25 до 75 мм. Имеет мощный двигатель с увеличенным ресурсом, не боится влажной травы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
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Отзывы


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