Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-2035-41)
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопных газах – теперь вы можете наслаждаться уходом за газоном в тишине и комфорте. Эта легкая и маневренная модель идеально подходит для любого пользователя, особенно для женщин, благодаря своему небольшому весу и простоте в управлении. Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстраивает обороты двигателя в зависимости от густоты травы, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а пластиковый травосборник легко очищается с помощью моющих средств. Откройте для себя новый уровень комфорта и эффективности!
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
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