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Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач

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Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 1
Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 2
Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 3
Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 4
Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 5
Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 1
  • Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 2
  • Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 3
  • Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 4
  • Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 5
  • Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604617
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
34х30х13
Вес, кг.
7.5

Описание товара Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач

Аккумуляторная мойка высокого давления DEKO DKCW25 2x4.0 Ач 063-4314 предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. В комплекте 2 аккумулятора, что обеспечивает удобство в использовании. Емкость аккумулятора: 4000 мАч.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Аккумуляторная мойка высокого давления DEKO DKCW25 2x4.0 Ач 063-4314 предназначена для мойки транспортных средств, окон, фасадов, очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением в бытовых условиях. В комплекте 2 аккумулятора, что обеспечивает удобство в использовании. Емкость аккумулятора: 4000 мАч.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления аккумуляторная DEKO DKCW25, 30 бар, 2x4.0Ач - стоимость товара 6020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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