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Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0)

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Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 6
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 7
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 8
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 9
Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 6
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 7
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 8
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 9
  • Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603899
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Вес, кг.
8

Описание товара Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0)

Karcher K 5 Premium Power Control представляет собой минимойку, которая станет отличным решением для мойки автомобилей, садовых ограждений, фасадов зданий и т. д. Модель поддерживает совместную работу с приложением для смартфона Karcher Home&Garden, позволяющего использовать оптимальные режимы для чистки различных поверхностей и предметов. В комплекте поставляется шланг высокого давления длиной в 10 метров, который позволяет беспрепятственно передвигаться в процессе мойки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Karcher K 5 Premium Power Control представляет собой минимойку, которая станет отличным решением для мойки автомобилей, садовых ограждений, фасадов зданий и т. д. Модель поддерживает совместную работу с приложением для смартфона Karcher Home&Garden, позволяющего использовать оптимальные режимы для чистки различных поверхностей и предметов. В комплекте поставляется шланг высокого давления длиной в 10 метров, который позволяет беспрепятственно передвигаться в процессе мойки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 5 Premium Power Control 2100Вт (1.324-573.0) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 43240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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