Top.Mail.Ru
Минимойка Интерскол АМ-150/2000 (639.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Минимойка Интерскол АМ-150/2000 (639.1.0.00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Минимойка Интерскол АМ-150/2000 (639.1.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минимойка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
13 260 руб.  14 213 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Минимойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х32
Вес, г.
390

Описание товара Минимойка Интерскол АМ-150/2000 (639.1.0.00)

Мойка Интерскол АМ-150/2000 639.1.0.00 - бытовой мощный аппарат для мойки мотоциклов, легковых автомобилей, террас и садовых принадлежностей. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из водоёмов и колодцев. Электродвигатель защищен от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы. Модель имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Интерскол АМ-150/2000 (639.1.0.00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Минимойка
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка Интерскол АМ-150/2000 639.1.0.00 - бытовой мощный аппарат для мойки мотоциклов, легковых автомобилей, террас и садовых принадлежностей. Оснащена функцией самовсасывания, что позволяет делать забор воды из водоёмов и колодцев. Электродвигатель защищен от перегрева и перегрузки, что гарантирует долгий срок службы. Модель имеет длинный электрический шнур и комплектуется шлангом длиной 8 метров для свободного перемещения оператора.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Интерскол АМ-150/2000 (639.1.0.00) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...