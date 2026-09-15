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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 690 руб.  7 940 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah)
5 690 руб. -28%
7 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х10
Вес, кг.
2.33

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah)

Дрель – шуруповерт ВАВ-21-BLK имеет бесщеточный мотор новой конструкции, значительно сокращющий сервисные затраты и увеличивает время работы на одной зарядке. Ключевые преимущества: + Бесщеточный мотор, + Высокий момент до 50Нм + Блокировка патрона + Ультракомпактный размер + Надежный кейс с системой хранения оснастки. В комплектацию входит: шуруповерт, 2 Li-ion батареи по 1.5Ач, зарядное устройство, пластиковый кейс



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель – шуруповерт ВАВ-21-BLK имеет бесщеточный мотор новой конструкции, значительно сокращющий сервисные затраты и увеличивает время работы на одной зарядке. Ключевые преимущества: + Бесщеточный мотор, + Высокий момент до 50Нм + Блокировка патрона + Ультракомпактный размер + Надежный кейс с системой хранения оснастки. В комплектацию входит: шуруповерт, 2 Li-ion батареи по 1.5Ач, зарядное устройство, пластиковый кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah) - по цене 5690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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