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Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач

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Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 3
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 4
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 5
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 6
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 7
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 8
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 9
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 10
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 11
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 12
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 13
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 14
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 15
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 16
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 17
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 18
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 19
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 20
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 21
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 22
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 23
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 24
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 25
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 26
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.  2 663 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568256
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Длина, м
19.7
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, кг.
3

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления. Зажимной патрон 3/8 дюймов подходит для самых разных областей применения. Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономику. Фонарик эффективно освещает в темноте. Переключатель для прямого и реверсивного вращения.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Длина, м
19.7
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления. Зажимной патрон 3/8 дюймов подходит для самых разных областей применения. Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономику. Фонарик эффективно освещает в темноте. Переключатель для прямого и реверсивного вращения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
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Отзывы


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