Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU, 12В, 1x1.5Ач
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления. Зажимной патрон 3/8 дюймов подходит для самых разных областей применения. Облегченная конструкция и прорезиненная ручка создают приятные ощущения, а дизайну эргономику. Фонарик эффективно освещает в темноте. Переключатель для прямого и реверсивного вращения.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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