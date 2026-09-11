Дрель-шуруповерт аккумуляторная Zitrek Green 12 (063-4071)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 350 руб. 2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 476311
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель аккумуляторная Zitrek Green 12, литиевый аккумулятор 1,5ач, двухсторонняя бита, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6.5
Длина, м
21
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х7
Вес, кг.
1.07
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Zitrek Green 12 (063-4071)
Аккумуляторная дрель Zitrek предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Дрель имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона.
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель аккумуляторная Zitrek Green 12, литиевый аккумулятор 1,5ач, двухсторонняя бита, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6.5
Длина, м
21
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель Zitrek предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Дрель имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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