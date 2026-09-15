Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136)
Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CID-18-0 26136 работает от аккумулятора с рабочим напряжением 18 В и используется для сверления отверстий, а также монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Инструмент развивает крутящий момент до 30 Н·м. Ударная функция позволяет справляться с перетянутым и прикипевшим крепежом, а также сверлить отверстия в твердых материалах, например, в кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в кирпиче составляет 10 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 25 мм.,Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Преимущества
- Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-400 и 0-1500 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно, частота ударов регулируется в диапазоне 0-6400 и 0-24000 об/мин.
- 21+1 ступень регулировки крутящего момента — можно выбрать оптимальное усилие затяжки в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
- Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки сверла или насадки одной рукой.
- Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
- LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
- Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Небольшой вес 1,3 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Теги товара: Двухскоростные
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Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CID-18-0 26136 работает от аккумулятора с рабочим напряжением 18 В и используется для сверления отверстий, а также монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Инструмент развивает крутящий момент до 30 Н·м. Ударная функция позволяет справляться с перетянутым и прикипевшим крепежом, а также сверлить отверстия в твердых материалах, например, в кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в кирпиче составляет 10 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 25 мм.,Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Преимущества
- Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-400 и 0-1500 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно, частота ударов регулируется в диапазоне 0-6400 и 0-24000 об/мин.
- 21+1 ступень регулировки крутящего момента — можно выбрать оптимальное усилие затяжки в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
- Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки сверла или насадки одной рукой.
- Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
- LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
- Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Небольшой вес 1,3 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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