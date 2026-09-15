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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 13
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 14
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 15
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 16
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 17
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 18
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136)
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
24000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136)

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CID-18-0 26136 работает от аккумулятора с рабочим напряжением 18 В и используется для сверления отверстий, а также монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Инструмент развивает крутящий момент до 30 Н·м. Ударная функция позволяет справляться с перетянутым и прикипевшим крепежом, а также сверлить отверстия в твердых материалах, например, в кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в кирпиче составляет 10 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 25 мм.,Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Преимущества

  • Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-400 и 0-1500 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно, частота ударов регулируется в диапазоне 0-6400 и 0-24000 об/мин.
  • 21+1 ступень регулировки крутящего момента — можно выбрать оптимальное усилие затяжки в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
  • Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки сверла или насадки одной рукой.
  • Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
  • LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
  • Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Небольшой вес 1,3 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
24000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CID-18-0 26136 работает от аккумулятора с рабочим напряжением 18 В и используется для сверления отверстий, а также монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Инструмент развивает крутящий момент до 30 Н·м. Ударная функция позволяет справляться с перетянутым и прикипевшим крепежом, а также сверлить отверстия в твердых материалах, например, в кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в кирпиче составляет 10 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 25 мм.,Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Преимущества

  • Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-400 и 0-1500 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно, частота ударов регулируется в диапазоне 0-6400 и 0-24000 об/мин.
  • 21+1 ступень регулировки крутящего момента — можно выбрать оптимальное усилие затяжки в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
  • Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки сверла или насадки одной рукой.
  • Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
  • LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
  • Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Небольшой вес 1,3 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel (26136) - по цене 1840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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