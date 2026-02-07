Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70)
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС - аккумуляторная модель с двумя скоростями работы, получившая в свое оснащение надежный бесщеточный двигатель и быстрозажимной патрон для беспроблемной замены оснастки. Электроинструмент идеально сбалансирован по размерам, весу и мощности, что позволит с комфортом пользоваться им для сверления отверстий, работ с крепежом и прочих сопутствующих задач. Безударная модель с классической пистолетной конструкцией весит скромные 840 г, что позволит работать ею длительное время без перерывов. В комплектацию дрели-шуруповерта Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС вошло сразу два литий-ионных аккумулятора емкостью 1.5 Ач каждый, которые в совокупности обеспечивают длительное время автономной работы. Для хранения электроинструмента, зарядного устройства и двух источников питания воспользуйтесь комплектным кейсом. Функционал модели предусматривает встроенную подсветку для комфортной работы даже в полной темноте. Система реверса пригодится для работ с крепежом, а также для извлечения из материала застрявшего сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Афигительнвй аппарат, именно то, что я хотел за эти деньги. Благодарю! Маленький, мощный, аккум долго работающий, Я в восторге, честное слово! Рекомендую к покупке однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный аппарат. Дешевле чем в магазине на 2500р
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в кейсе, все целое. Батарея была заряжена. В руке держать удобно. лёгкий. есть запасная батарея. Думаю и у женщины должен быть такой помощник.
Достоинства:
Комментарий:
Я доволен, лёгкая, мощная, но остальное время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент. у меня это уже четвёртый. работают каждый день. с покупки первого прошло 3года. нареканий нет. товар пришёл быстро, в кейсе как положено. продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел во время. Всё как в описании. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный. за такую цену, огонь. Сверла покупал отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Положительное впечатление! Беру второй. Первый был побольше, отработал хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат для домашнего использования. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
для своего размера довольно мощный. есть зубр 20 вольтовый теперь лежит пылится.
Достоинства:
Комментарий:
просто восторг спасибо очень-очень мощный малой батарейку устал разрежать браво
Достоинства:
Комментарий:
вещь отличная, на за патрон я бы наказал инженера, не имеет вытянутой формы, ребра сильно торчат, чем можно повредить материал, доработаю напильником
Достоинства:
Комментарий:
очень компактный шурик, по мощи прям зверь. брал к паре со щеточным собратом, что зарядник и акб были взаимозаменяемы и не таскать по обьектам лишние. есть небольшие притензии по удобству переключения положения момента затягивания, ну уж муфта и мини и скользковата. надеюсь что мы с шуриком сработаемся
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв после нескольких дней работы брал для дома , работает отлично, но патрон с первых дней закусывает насадку не поменять. в мастерской помогли раскрутить патрон. но он снова заклинил. нужна замена патрона. вопрос продавцу ,что делать?
Достоинства:
Комментарий:
Супер штучка! Рекомендую! Честно, жена довольна, удобный малыш! Мощности не много, но там где надо , его хватает
Достоинства:
Комментарий:
прикольный. маленький и удобный. посмотрим как в быту себя проявит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуроповёрт. Беру этот 2 раз. первый взял себе, второй на подарок другу. есть защита от перегрузки. в отзывах вся информация есть, брать можно!))) проверил лично
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал хороший и недорогой шуруповёрт, свою цену оправдывает, пришёл целый, аккумуляторы сразу заряжены, документы все на месте. Хотелось бы патрон лучше! Кейс дешёвый, но думаю что бы перенести шуруповёрт хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шуруповёрт. Только есть вопрос по ограничителю крутящего момента - в некоторых случаях не трещётка срабатывает, а шурик останавливается и мигает индикация заряда
Достоинства:
Комментарий:
Пока все норм, время покажет, есть ощущение что батарейка не на 2ач .
Достоинства:
Комментарий:
Шурик супер, доволен, заряд долго держит, отличная альтернатива чтобы не крутить руками, но особо твёрдые материалы все таки приходится докручивать отвёрткой
Достоинства:
Комментарий:
компактный, мощьный, удобный. 10из10ти. добавить больше нечего.
Достоинства:
Комментарий:
не знаю не успел по пользоваться положил на крышу машины и уехал !он видимо скатился и я его потерял(а так в руке круто лежал мощный наверное был(
Достоинства:
Комментарий:
просто огонь. рекомендую. взял уже вторую, для соседа. довольно мощьная. 150мм на первой скорости вогнал в шпалу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший агрегат, всё понравилось. В руке лежит отлично, можный, не тяжёлый, патрон отцинтрован, не гуляет, ничего не люфтит. Надеюсь прослужит долго!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шурик! Компактный, мощный, долго держат заряд батареи
Достоинства:
Комментарий:
Проверила, работает. Муж ещё ничего не знает, ему с шуруповертом работать, а пока ждём НГ. Надеюсь, инструмент не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шурик ,довольно мощный, патрон не болтается
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70)
Достоинства:
Комментарий:
Афигительнвй аппарат, именно то, что я хотел за эти деньги. Благодарю! Маленький, мощный, аккум долго работающий, Я в восторге, честное слово! Рекомендую к покупке однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный аппарат. Дешевле чем в магазине на 2500р
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в кейсе, все целое. Батарея была заряжена. В руке держать удобно. лёгкий. есть запасная батарея. Думаю и у женщины должен быть такой помощник.
Достоинства:
Комментарий:
Я доволен, лёгкая, мощная, но остальное время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент. у меня это уже четвёртый. работают каждый день. с покупки первого прошло 3года. нареканий нет. товар пришёл быстро, в кейсе как положено. продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел во время. Всё как в описании. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный. за такую цену, огонь. Сверла покупал отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Положительное впечатление! Беру второй. Первый был побольше, отработал хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат для домашнего использования. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
для своего размера довольно мощный. есть зубр 20 вольтовый теперь лежит пылится.
Достоинства:
Комментарий:
просто восторг спасибо очень-очень мощный малой батарейку устал разрежать браво
Достоинства:
Комментарий:
вещь отличная, на за патрон я бы наказал инженера, не имеет вытянутой формы, ребра сильно торчат, чем можно повредить материал, доработаю напильником
Достоинства:
Комментарий:
очень компактный шурик, по мощи прям зверь. брал к паре со щеточным собратом, что зарядник и акб были взаимозаменяемы и не таскать по обьектам лишние. есть небольшие притензии по удобству переключения положения момента затягивания, ну уж муфта и мини и скользковата. надеюсь что мы с шуриком сработаемся
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв после нескольких дней работы брал для дома , работает отлично, но патрон с первых дней закусывает насадку не поменять. в мастерской помогли раскрутить патрон. но он снова заклинил. нужна замена патрона. вопрос продавцу ,что делать?
Достоинства:
Комментарий:
Супер штучка! Рекомендую! Честно, жена довольна, удобный малыш! Мощности не много, но там где надо , его хватает
Достоинства:
Комментарий:
прикольный. маленький и удобный. посмотрим как в быту себя проявит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуроповёрт. Беру этот 2 раз. первый взял себе, второй на подарок другу. есть защита от перегрузки. в отзывах вся информация есть, брать можно!))) проверил лично
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал хороший и недорогой шуруповёрт, свою цену оправдывает, пришёл целый, аккумуляторы сразу заряжены, документы все на месте. Хотелось бы патрон лучше! Кейс дешёвый, но думаю что бы перенести шуруповёрт хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шуруповёрт. Только есть вопрос по ограничителю крутящего момента - в некоторых случаях не трещётка срабатывает, а шурик останавливается и мигает индикация заряда
Достоинства:
Комментарий:
Пока все норм, время покажет, есть ощущение что батарейка не на 2ач .
Достоинства:
Комментарий:
Шурик супер, доволен, заряд долго держит, отличная альтернатива чтобы не крутить руками, но особо твёрдые материалы все таки приходится докручивать отвёрткой
Достоинства:
Комментарий:
компактный, мощьный, удобный. 10из10ти. добавить больше нечего.
Достоинства:
Комментарий:
не знаю не успел по пользоваться положил на крышу машины и уехал !он видимо скатился и я его потерял(а так в руке круто лежал мощный наверное был(
Достоинства:
Комментарий:
просто огонь. рекомендую. взял уже вторую, для соседа. довольно мощьная. 150мм на первой скорости вогнал в шпалу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший агрегат, всё понравилось. В руке лежит отлично, можный, не тяжёлый, патрон отцинтрован, не гуляет, ничего не люфтит. Надеюсь прослужит долго!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шурик! Компактный, мощный, долго держат заряд батареи
Достоинства:
Комментарий:
Проверила, работает. Муж ещё ничего не знает, ему с шуруповертом работать, а пока ждём НГ. Надеюсь, инструмент не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шурик ,довольно мощный, патрон не болтается