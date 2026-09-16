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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40)

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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40)
2 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
20
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х9
Вес, кг.
1.18

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40)

Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная STEHER предназначена для сверления и закручивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точные работы легко и без усилий. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
20
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная STEHER предназначена для сверления и закручивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точные работы легко и без усилий. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CDS-40) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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