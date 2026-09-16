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Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)

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Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.5
Длина, м
23
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х10
Вес, кг.
1.16

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)

Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная STEHER обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.5
Длина, м
23
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная STEHER обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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