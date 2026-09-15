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Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

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Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 6
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 7
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 8
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 9
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 11
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 12
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 13
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 14
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 15
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 16
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 17
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 18
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 19
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 6
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 7
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 8
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 9
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 10
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 11
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 12
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 13
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 14
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 15
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 16
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 17
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 18
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 19
  • Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637965
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)
8 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс, скоба поясная, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
300
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х11
Вес, кг.
3.1

Описание товара Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

Бесщеточный винтоверт STEHER CSB-300-2 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Модель применяется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы. Ударная функция обеспечивает удобную работу с крепежом большого диаметра, без выворачивающей нагрузки на руку. Три уровня регулировки дают возможность настроить крутящий момент под конкретную работу или используемый крепеж. Для продолжительных работ без простоев в комплекте предусмотрено два аккумулятора.



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Отзывы о товаре Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс, скоба поясная, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
300
Развернуть
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный винтоверт STEHER CSB-300-2 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Модель применяется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы. Ударная функция обеспечивает удобную работу с крепежом большого диаметра, без выворачивающей нагрузки на руку. Три уровня регулировки дают возможность настроить крутящий момент под конкретную работу или используемый крепеж. Для продолжительных работ без простоев в комплекте предусмотрено два аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Бесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - по цене 8080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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