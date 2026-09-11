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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 140 руб.  6 851 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476358
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель аккумуляторная, аккумулятор 2 шт, биты 6шт, сверла 6 шт, удлинитель бит, набор крепежа 49 шт, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
19
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор 63 инструмента в кейсе DKCD20FU-Li 2.0Ahx2 63 tools + 063-4093 используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать длительное время без перерыва. Предусмотрен зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения. Для удобного использования предусмотрена облегченная конструкция и прорезиненная ручка.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель аккумуляторная, аккумулятор 2 шт, биты 6шт, сверла 6 шт, удлинитель бит, набор крепежа 49 шт, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
19
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор 63 инструмента в кейсе DKCD20FU-Li 2.0Ahx2 63 tools + 063-4093 используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Два аккумулятора в комплекте позволяют работать длительное время без перерыва. Предусмотрен зажимной патрон 3/8 дюйма для самых разных областей применения. Для удобного использования предусмотрена облегченная конструкция и прорезиненная ручка.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD20FU-Li + набор 63 предмета 063-4093 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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