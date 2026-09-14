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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD708N-XJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD708N-XJ

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD708N-XJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
13 320 руб.  13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476266
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, поясная клипса, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
20.1
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х12
Вес, кг.
1.41

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD708N-XJ

Дрель-шуруповерт DEWALT 18 В XR DCD708N-XJ предназначена для сверления отверстий в дереве и металле. Благодаря компактным размерам подходит для работы в стесненных условиях. Бесщёточный двигатель Brushless обладает стойкостью к износу. Подсветка оптимально освещает пространство перед собой. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от материала.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD708N-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, поясная клипса, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
20.1
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт DEWALT 18 В XR DCD708N-XJ предназначена для сверления отверстий в дереве и металле. Благодаря компактным размерам подходит для работы в стесненных условиях. Бесщёточный двигатель Brushless обладает стойкостью к износу. Подсветка оптимально освещает пространство перед собой. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от материала.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
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Отзывы


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