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Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
под биты
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
8 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, Бита, крепеж на пояс, без акк и з/у, в коробке, без кейса.
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
140
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4100 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.7
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

Ударный шуруповерт Makita DTD157Z, Без ЗУ, Без АКБ обеспечивает повышенную эффективность работы с крепежом. Особенностью модели является наличие A-режима, позволяющего задействовать сниженную скорость вращения в начале закручивания саморезов. Возможно использование двух скоростей. На первой скорости максимальная частота вращения составляет 1300 оборотов в минуту, а на второй – 3000 оборотов в минуту. Инструмент характеризуется значительным (140 Н·м) максимальным крутящим моментом. Работу в условиях ограниченной освещенности упрощает светодиодная подсветка. Высокую надежность фиксации бит гарантирует патрон с шестигранником. Шуруповерт Makita DTD157Z, Без ЗУ, Без АКБ получает питание от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора. Инструмент оснащен удобной прорезиненной рукояткой. Невысокая (1.5 кг вместе с аккумулятором) масса шуруповерта делает работу комфортной. Батарея и зарядное устройство не входят в комплектацию инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, Бита, крепеж на пояс, без акк и з/у, в коробке, без кейса.
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
140
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
4100 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.7
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный шуруповерт Makita DTD157Z, Без ЗУ, Без АКБ обеспечивает повышенную эффективность работы с крепежом. Особенностью модели является наличие A-режима, позволяющего задействовать сниженную скорость вращения в начале закручивания саморезов. Возможно использование двух скоростей. На первой скорости максимальная частота вращения составляет 1300 оборотов в минуту, а на второй – 3000 оборотов в минуту. Инструмент характеризуется значительным (140 Н·м) максимальным крутящим моментом. Работу в условиях ограниченной освещенности упрощает светодиодная подсветка. Высокую надежность фиксации бит гарантирует патрон с шестигранником. Шуруповерт Makita DTD157Z, Без ЗУ, Без АКБ получает питание от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора. Инструмент оснащен удобной прорезиненной рукояткой. Невысокая (1.5 кг вместе с аккумулятором) масса шуруповерта делает работу комфортной. Батарея и зарядное устройство не входят в комплектацию инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4" - стоимость товара 8800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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