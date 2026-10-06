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Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639436
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х9
Вес, кг.
1.33

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной

Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z с поступательным ударом – удобный аккумуляторный инструмент с прорезиненной нескользящей рукояткой. Прибор потребует для работы АКБ Li-Ion в виде слайдера на 18 В и подходящее ЗУ. Комплектация данной модели включает лишь коробку, биту и крепеж на пояс. Прибор Makita DHP485Z оснащен бесщеточным мотором и быстрозажимным патроном для быстрой и аккуратной смены оснастки. Комфортной работе способствуют 2 скорости и функция реверса. Также можно настраивать крутящий момент и использовать подсветку.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DHP485Z с поступательным ударом – удобный аккумуляторный инструмент с прорезиненной нескользящей рукояткой. Прибор потребует для работы АКБ Li-Ion в виде слайдера на 18 В и подходящее ЗУ. Комплектация данной модели включает лишь коробку, биту и крепеж на пояс. Прибор Makita DHP485Z оснащен бесщеточным мотором и быстрозажимным патроном для быстрой и аккуратной смены оснастки. Комфортной работе способствуют 2 скорости и функция реверса. Также можно настраивать крутящий момент и использовать подсветку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Доставка
Отзывы


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