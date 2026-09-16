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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22)
8 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
330х310х110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х10
Вес, кг.
3.28

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22)

ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, сумка ДБ-45-22 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS. Используется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
330х310х110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, сумка ДБ-45-22 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS. Используется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (ДБ-45-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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