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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22)
9 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор – 2 шт, быстрозарядное устройство, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.7
Длина, см
18.5
Высота, см
22.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
2.9

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22)

Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201-22 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Для решения различных задач предусмотрен широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Бесключевой одномуфтовый патрон позволяет просто и быстро заменить оснастку. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места не перекрывается патроном, что создает удобство при слабом освещении.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор – 2 шт, быстрозарядное устройство, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.7
Длина, см
18.5
Высота, см
22.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201-22 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Для решения различных задач предусмотрен широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Бесключевой одномуфтовый патрон позволяет просто и быстро заменить оснастку. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места не перекрывается патроном, что создает удобство при слабом освещении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-22) - этот товар вы можете купить по цене 9040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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