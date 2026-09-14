Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (600984500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%11 720 руб. 16 200 руб.
В наличии
Код товара: 476360
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 720 руб. -28%
16 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторный винтоверт, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power для гнезда для вставки, зарядное устройство LC 12, пластиковый кофр, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
13.6
Высота, см
18.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х8
Вес, кг.
3
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (600984500)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984500 имеет укороченную конструкцию для универсального применения. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет работать без сверлильного патрона. Предусмотрена встроенная подсветка для освещения рабочего места. Практичный крючок для ношения на ремне может фиксироваться как справа, так и слева без инструментов. Практичный индикатор емкости помогает контролировать степень зарядки аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторный винтоверт, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power для гнезда для вставки, зарядное устройство LC 12, пластиковый кофр, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
13.6
Высота, см
18.6
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984500 имеет укороченную конструкцию для универсального применения. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет работать без сверлильного патрона. Предусмотрена встроенная подсветка для освещения рабочего места. Практичный крючок для ношения на ремне может фиксироваться как справа, так и слева без инструментов. Практичный индикатор емкости помогает контролировать степень зарядки аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (600984500) - купить по цене 11720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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