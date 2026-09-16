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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)

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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 1
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 2
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 3
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 4
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 5
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 6
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 7
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 1
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 2
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 3
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 4
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 5
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 6
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 7
  • Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб. 
Начислим 213 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)
13 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
ВинтовертАккумулятор - 2Зарядное устройствоКейсСкоба пояснаяРуководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11
Длина, см
37
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х12
Вес, кг.
4.4

Описание товара Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)

Профессиональный винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и производительность благодаря двум емким батареям в комплекте. Точное управление параметрами двигателя позволяет ему постоянно работать в наиболее оптимальном режиме, регулировать крутящий момент, реализовывать дополнительные рабочие функции



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Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
ВинтовертАккумулятор - 2Зарядное устройствоКейсСкоба пояснаяРуководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11
Длина, см
37
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и производительность благодаря двум емким батареям в комплекте. Точное управление параметрами двигателя позволяет ему постоянно работать в наиболее оптимальном режиме, регулировать крутящий момент, реализовывать дополнительные рабочие функции


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) – стоимость товара 13300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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