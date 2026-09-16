Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб.
В наличии
Код товара: 721319
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
ВинтовертАккумулятор - 2Зарядное устройствоКейсСкоба пояснаяРуководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11
Длина, см
37
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х12
Вес, кг.
4.4
Описание товара Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)
Профессиональный винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и производительность благодаря двум емким батареям в комплекте. Точное управление параметрами двигателя позволяет ему постоянно работать в наиболее оптимальном режиме, регулировать крутящий момент, реализовывать дополнительные рабочие функции
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
ВинтовертАккумулятор - 2Зарядное устройствоКейсСкоба пояснаяРуководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/4 дюйма
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
280
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-3300 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
11
Длина, см
37
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Профессиональный винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и производительность благодаря двум емким батареям в комплекте. Точное управление параметрами двигателя позволяет ему постоянно работать в наиболее оптимальном режиме, регулировать крутящий момент, реализовывать дополнительные рабочие функции
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42) – стоимость товара 13300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-42)