Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ ЗУБР КОМПАКТ #5, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-42AB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб.
В наличии
Код товара: 708486
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, углошлифовальная машина AB-76, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, ключ имбусовый, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11
Длина, м
37
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х6
Вес, кг.
1
Описание товара Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ ЗУБР КОМПАКТ #5, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-42AB)
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, углошлифовальная машина AB-76, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, ключ имбусовый, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11
Длина, м
37
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ ЗУБР КОМПАКТ #5, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-42AB) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ ЗУБР КОМПАКТ #5, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-42AB)