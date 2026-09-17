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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 510 руб. 
Начислим 860 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ
14 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DL 6270, Боковая рукоятка., Двусторонняя отвертка-бита., Клипса для крепления на ремень.
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
130
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
245Х108Х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х11
Вес, г.
230

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ

Дрель-шуруповерт DL 6270 — это профессиональный инструмент из профессиональной серии XP, созданный для решения самых сложных задач. Благодаря передовому бесщеточному двигателю и высокой мощности, этот инструмент обеспечивает исключительную производительность, долговечность и безопасность.. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно. Технология защиты от заклинивания (Anti-Kickback Brake) — автоматически отключает инструмент при заклинивании, предотвращая рывки и обеспечивая безопасность пользователя. Высокий крутящий момент — для работы с крупными крепежами и сложными материалами. Два скоростных режима — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 23 ступени крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм металлический быстрозажимной патрон с храповым механизмом — надежная фиксация оснастки. Боковая рукоятка — для уверенного контроля двумя руками. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный запуск и полный контроль над работой. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Клипса для крепления на ремень — удобство переноски. Преимущества бесщеточного двигателя: Больше мощности и эффективности — по сравнению с классическими щеточными двигателями. Срок службы в 10 раз дольше — благодаря отсутствию изнашиваемых щеток.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DL 6270, Боковая рукоятка., Двусторонняя отвертка-бита., Клипса для крепления на ремень.
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
130
Макс. диаметр сверления дерева
50
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
245Х108Х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт DL 6270 — это профессиональный инструмент из профессиональной серии XP, созданный для решения самых сложных задач. Благодаря передовому бесщеточному двигателю и высокой мощности, этот инструмент обеспечивает исключительную производительность, долговечность и безопасность.. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно. Технология защиты от заклинивания (Anti-Kickback Brake) — автоматически отключает инструмент при заклинивании, предотвращая рывки и обеспечивая безопасность пользователя. Высокий крутящий момент — для работы с крупными крепежами и сложными материалами. Два скоростных режима — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 23 ступени крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм металлический быстрозажимной патрон с храповым механизмом — надежная фиксация оснастки. Боковая рукоятка — для уверенного контроля двумя руками. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный запуск и полный контроль над работой. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Клипса для крепления на ремень — удобство переноски. Преимущества бесщеточного двигателя: Больше мощности и эффективности — по сравнению с классическими щеточными двигателями. Срок службы в 10 раз дольше — благодаря отсутствию изнашиваемых щеток.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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