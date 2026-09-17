Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ
Дрель-шуруповерт DL 6270 — это профессиональный инструмент из профессиональной серии XP, созданный для решения самых сложных задач. Благодаря передовому бесщеточному двигателю и высокой мощности, этот инструмент обеспечивает исключительную производительность, долговечность и безопасность.. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно. Технология защиты от заклинивания (Anti-Kickback Brake) — автоматически отключает инструмент при заклинивании, предотвращая рывки и обеспечивая безопасность пользователя. Высокий крутящий момент — для работы с крупными крепежами и сложными материалами. Два скоростных режима — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 23 ступени крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм металлический быстрозажимной патрон с храповым механизмом — надежная фиксация оснастки. Боковая рукоятка — для уверенного контроля двумя руками. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный запуск и полный контроль над работой. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Клипса для крепления на ремень — удобство переноски. Преимущества бесщеточного двигателя: Больше мощности и эффективности — по сравнению с классическими щеточными двигателями. Срок службы в 10 раз дольше — благодаря отсутствию изнашиваемых щеток.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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