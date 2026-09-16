Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 26
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 27
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 28
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 29
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 30
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 31
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 32
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 31
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 32
  • Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)
12 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, модель дбу-165, батарея аккумуляторная, модель акб-20-2 - 2 шт., зарядное устройство, модель бзу-20-1, рукоятка дополнительная, бита, скоба поясная, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х9
Вес, кг.
4.76

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)

ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, сумка ДБУ-165-22 - бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, модель дбу-165, батарея аккумуляторная, модель акб-20-2 - 2 шт., зарядное устройство, модель бзу-20-1, рукоятка дополнительная, бита, скоба поясная, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, сумка ДБУ-165-22 - бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22) - стоимость товара 12260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...