Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145)
Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CIDB-18-02 26145 с бесщеточным двигателем поставляется с 2 аккумуляторами Li-Ion емкостью 2 Ач, с рабочим напряжением 18 В. Позволяет закручивать и откручивать резьбовой крепеж, а также сверлить отверстия в твердых материалах. Максимальная величина крутящего момента 50 Нм обеспечивает высокую эффективность работы. Диаметр отверстий в древесине достигает 25 мм, металле — 23 мм, кирпиче — 8 мм. Благодаря ударной функции инструмент успешно справляется с туго затянутым и заржавевшим крепежом, а также со сверлением особо прочных материалов. Металлический патрон выдерживает высокие динамические нагрузки. Инструмент полностью автономен и не зависит от сети электропитания. Аккумуляторы с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивают длительную работу без потери мощности.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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