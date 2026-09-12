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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 13
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 14
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 15
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 16
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 17
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 18
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 19
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 20
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 21
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 22
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 23
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 24
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 25
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 26
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 28
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 29
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 30
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 31
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 32
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 33
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 34
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 35
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 36
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 37
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 38
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 39
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 40
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 41
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 42
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 43
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 44
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 45
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 31
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 32
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 33
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 34
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 35
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 36
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 37
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 38
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 39
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 40
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 41
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 42
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 43
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 44
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 45
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145) - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658281
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт аккумуляторная, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
25500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145)

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CIDB-18-02 26145 с бесщеточным двигателем поставляется с 2 аккумуляторами Li-Ion емкостью 2 Ач, с рабочим напряжением 18 В. Позволяет закручивать и откручивать резьбовой крепеж, а также сверлить отверстия в твердых материалах. Максимальная величина крутящего момента 50 Нм обеспечивает высокую эффективность работы. Диаметр отверстий в древесине достигает 25 мм, металле — 23 мм, кирпиче — 8 мм. Благодаря ударной функции инструмент успешно справляется с туго затянутым и заржавевшим крепежом, а также со сверлением особо прочных материалов. Металлический патрон выдерживает высокие динамические нагрузки. Инструмент полностью автономен и не зависит от сети электропитания. Аккумуляторы с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивают длительную работу без потери мощности.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщет CIDB-18-02, Li-Ion, 18 В Denzel (26145)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт аккумуляторная, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
25500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CIDB-18-02 26145 с бесщеточным двигателем поставляется с 2 аккумуляторами Li-Ion емкостью 2 Ач, с рабочим напряжением 18 В. Позволяет закручивать и откручивать резьбовой крепеж, а также сверлить отверстия в твердых материалах. Максимальная величина крутящего момента 50 Нм обеспечивает высокую эффективность работы. Диаметр отверстий в древесине достигает 25 мм, металле — 23 мм, кирпиче — 8 мм. Благодаря ударной функции инструмент успешно справляется с туго затянутым и заржавевшим крепежом, а также со сверлением особо прочных материалов. Металлический патрон выдерживает высокие динамические нагрузки. Инструмент полностью автономен и не зависит от сети электропитания. Аккумуляторы с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивают длительную работу без потери мощности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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