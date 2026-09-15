Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-02 Li-Ion, 18 В Denzel (26140)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб.
В наличии
Код товара: 658283
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
- дрель-шуруповерт аккумуляторная- батарея аккумуляторная - 2 шт, - устройство зарядное - 1 шт, - кейс для хранения - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-02 Li-Ion, 18 В Denzel (26140)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-02 26140 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, а также закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 А·ч, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Металлический патрон устойчив к длительным нагрузкам.; Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 2 А·ч. Аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки и отсутствием эффекта памяти обеспечивает высокую продолжительность работы.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
- дрель-шуруповерт аккумуляторная- батарея аккумуляторная - 2 шт, - устройство зарядное - 1 шт, - кейс для хранения - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-02 26140 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, а также закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 А·ч, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Металлический патрон устойчив к длительным нагрузкам.; Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 2 А·ч. Аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки и отсутствием эффекта памяти обеспечивает высокую продолжительность работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-02 Li-Ion, 18 В Denzel (26140) - купить по цене 10090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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