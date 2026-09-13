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Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
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Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 15
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 16
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 17
Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
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  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 15
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 16
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 17
  • Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707371
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, скоба на пояс, документация, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
135
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3900 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.3
Длина, м
13.5
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х9
Вес, г.
910

Описание товара Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4"

Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita TD111DZ помогает закручивать шурупы в древесину, металл и пластмассу. Обрезиненная рукоятка способствует лучшему удержанию инструмента в руке оператора. Режим удара позволяет срывать и свободно откручивать заржавевший крепеж.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita TD111DZ аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, скоба на пояс, документация, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
135
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
3900 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.3
Длина, м
13.5
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita TD111DZ помогает закручивать шурупы в древесину, металл и пластмассу. Обрезиненная рукоятка способствует лучшему удержанию инструмента в руке оператора. Режим удара позволяет срывать и свободно откручивать заржавевший крепеж.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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