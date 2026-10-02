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Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
22х19х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной

Оснащенная бесщеточным электродвигателем дрель-шуруповерт Makita HP332DZ Без ЗУ и АКБ станет отличным выбором как для профессионалов, так и для мастеров, привыкших выполнять работу по дому с помощью высококачественных инструментов профессионального класса. Модель на 100 процентов соответствует этому критерию: вы сможете работать с высокой интенсивностью и безупречным качеством. Инструмент рассчитан на сверление отверстий и работу с крепежными изделиями. Предусмотрен ударный механизм. Оснащение устанавливается с помощью патрона быстрозажимного типа. Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ Без ЗУ и АКБ имеет 2 скоростных режима и 18 ступеней крутящего момента. Максимальный крутящий момент равен 35 Н·м. Максимальная частота вращения составляет 1500 оборотов в минуту. Имеется подсветка рабочей зоны, пользу от которой вы сможете ощутить в при любом уровне освещенности. Для питания дрели-шуруповерта используется 10.8-вольтовый аккумулятор, относящийся к литий-ионному типу. Батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят. Масса инструмента равна 1060 г.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Оснащенная бесщеточным электродвигателем дрель-шуруповерт Makita HP332DZ Без ЗУ и АКБ станет отличным выбором как для профессионалов, так и для мастеров, привыкших выполнять работу по дому с помощью высококачественных инструментов профессионального класса. Модель на 100 процентов соответствует этому критерию: вы сможете работать с высокой интенсивностью и безупречным качеством. Инструмент рассчитан на сверление отверстий и работу с крепежными изделиями. Предусмотрен ударный механизм. Оснащение устанавливается с помощью патрона быстрозажимного типа. Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ Без ЗУ и АКБ имеет 2 скоростных режима и 18 ступеней крутящего момента. Максимальный крутящий момент равен 35 Н·м. Максимальная частота вращения составляет 1500 оборотов в минуту. Имеется подсветка рабочей зоны, пользу от которой вы сможете ощутить в при любом уровне освещенности. Для питания дрели-шуруповерта используется 10.8-вольтовый аккумулятор, относящийся к литий-ионному типу. Батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят. Масса инструмента равна 1060 г.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной - стоимость товара 8260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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