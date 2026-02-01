Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная модульная дрель-шуруповерт, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-H3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%8 280 руб. 12 430 руб.
В наличии
Код товара: 708519
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 280 руб. -33%
12 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон угловой, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
270х270х85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х9
Вес, кг.
1.85
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная модульная дрель-шуруповерт, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-H3)
ЗУБР Профессионал Компакт Комби, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт DB-50-H3 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Для расширения функциональности в комплекте предусмотрены 3 сменных патрона.
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон угловой, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
270х270х85 мм
Страна производитель
Китай
ЗУБР Профессионал Компакт Комби, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт DB-50-H3 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Для расширения функциональности в комплекте предусмотрены 3 сменных патрона.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Оригинальная заводская упаковка. Всё как заявлено в карточке товара. Достался за очень хорошую цену - сейчас цена на порядок выше. С АКБ LXT работает штатно.
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная модульная дрель-шуруповерт, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-H3) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная модульная дрель-шуруповерт, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-H3)
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Оригинальная заводская упаковка. Всё как заявлено в карточке товара. Достался за очень хорошую цену - сейчас цена на порядок выше. С АКБ LXT работает штатно.