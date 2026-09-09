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Дрель угловая Makita DA332DZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель угловая Makita DA332DZ

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Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 2
Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 3
Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 4
Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 5
Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угловая дрель
  • Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 1
  • Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 2
  • Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 3
  • Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 4
  • Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 5
  • Дрель угловая Makita DA332DZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264736
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Угловая дрель
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель угловая Makita DA332DZ

Дрель угловая Makita DA332DZ подходит для сверления отверстий в узких и прочих труднодоступных местах. Частота вращения шпинделя: 0-1100 об/мин. Li-lon аккумулятор с напряжением 10,8 В.



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Отзывы о товаре Дрель угловая Makita DA332DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Угловая дрель
Описание
Дрель угловая Makita DA332DZ подходит для сверления отверстий в узких и прочих труднодоступных местах. Частота вращения шпинделя: 0-1100 об/мин. Li-lon аккумулятор с напряжением 10,8 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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