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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
18
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
7 480 руб.  10 547 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476322
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
18
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт: 1 шт, аккумулятор 2 Ач: 2 шт, зарядное устройство: 1 шт. кейс: 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
30000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х10
Вес, кг.
3.18

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70)

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.2.2.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. . Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
18
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт: 1 шт, аккумулятор 2 Ач: 2 шт, зарядное устройство: 1 шт. кейс: 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
30000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.2.2.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. . Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18В (574.2.2.70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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