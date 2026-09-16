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Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F)

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Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 1
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 2
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 3
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 4
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 5
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 6
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 7
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 8
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 9
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 10
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 11
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 12
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 13
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 14
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 15
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 16
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 17
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 18
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 1
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 2
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 3
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 4
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 5
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 6
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 7
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 8
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 9
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 10
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 11
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 12
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 13
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 14
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 15
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 16
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 17
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 18
  • Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
8 350 руб.  12 000 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F)
8 350 руб. -30%
12 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, фонарь, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
9
Длина, см
34
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х9
Вес, г.
900

Описание товара Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F)

Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, фонарь, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
9
Длина, см
34
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-121-22F) - стоимость товара 8350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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